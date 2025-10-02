Le ultime da Torino. Tuttosport: "Ansia Cabal: che sfortuna! Ma col Milan torna Bremer"
Quella di ieri è stata una serata dal retrogusto doppiamente amaro per la Juventus, che oltre a vedersi soffiare la possibilità di portare a casa i primi 3 punti di questa Champions League per mano di un suo ex giocatore, Renato Veiga, ha anche perso per l'ennesimo infortunio di questo inizio stagione uno dei giocatori più importanti, o comunque centrali, del progetto Igor Tudor.
Questa mattina Tuttosport ha infatti titolato "Ansia Cabal: che sfortuna!", visto che dopo appena 15 minuti dall'inizio di Villarreal-Juventus il colombiano si è accasciato al suolo accusando un problema alla coscia che l'ha costretto ad uscire. Oggi l'ex Verona verrà sottoposto al consueto iter di esami, ma per la sfida di domenica contro il Milan arrivano buone notizie dall'infermeria visto che "torna Bremer", completamente recuperato dall'affaticamento muscolare accusato contro l'Atalanta.
