Allegri lo ha rilanciato. Il CorSport: "Pavlovic, la cura funziona"

vedi letture

Strahinja Pavlovic è un calciatore completamente diverso rispetto a quello disordinato della passata stagione. Certo, è ancora troppo presto per dirlo, anche perché sono passate appena 5 partite, 7 se consideriamo le due di Coppa Italia, eppure le vibrazioni che il serbo emana in questa stagione sono differenti.

È finalmente diventato un difensore roccioso, preciso, ma soprattutto ordinato, ovvero capace di rendersi conto quando è il momento di spingere e quando invece c'è bisogno di ripiegare e aiutare i compagni di reparto. Skill sviluppata, aggiornata e migliorata grazie all'apporto del lavoro di Max Allegri e staff, come titolato questa mattina da Il Corriere dello Sport "Pavlovic, la cura funziona".