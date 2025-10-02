Pulisic centro di gravità del Milan. Il CorSport: "E adesso il club pensa al rinnovo oltre la scadenza"

L'inizio stagione di Christian Pulisic ha dell'incredibile. Sui 12 gol messi a segno dal Milan l'americano ha partecipato attivamente ad 8, con 5 gol e 3 assist. Insomma, l'11 rossonero è il centro di gravità di questa squadra, e non è un caso che Max Allegri non abbia alcuna intenzione di fare a meno di lui.

L'importanza di Pulisic è sotto gli occhi di tutti, anche della proprietà stessa, come lasciato intendere anche questa mattina dal Corriere dello Sport che ha titolato "E adesso il club pensa al rinnovo oltre la scadenza del 2027".