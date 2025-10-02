Verso Juventus-Milan. Il CorSport: "Dubbio Tomori: se non ce la fa ecco De Winter"

Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con diverse assenze contro la Juventus. La prima è quella di Pervis Estupinan, squalificato, mentre la seconda, ancora non ufficiale, di Fikayo Tomori, che non è riuscito a concludere la partita di domenica contro il Napoli per via di un fastidio all'adduttore. 

Nel post gara di San Siro, in conferenza stampa, l'inglese aveva detto di sentirsi bene, e di non ritenere questo suo problema grave da costringerlo a saltare la sfida dell'Allianz Stadium, ma a 3 giorni dal fischio d'inizio le sue condizioni sono ancora da valutare. A fronte di questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Dubbio Tomori: se non ce la fa ecco De Winter", uno dei tanti ex della partita. 