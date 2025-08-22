Il Milan non può correre rischi. Tuttosport: "In ginocchio da te. Boniface, test verità"

Dopo aver raggiunto quello con il Bayer Leverkusen, nella giornata di ieri il Milan ha trovato un accordo anche con Victor Boniface. Superate le visite mediche l'attaccante nigeriano firmerà un contratto di un anno con opzione per i 4 a seguire nel momento in cui il club rossonero decidesse di riscattarlo dai tedeschi.

E il fattore clinico è un aspetto tutt'altro che da sottovalutare, visto che la scelta definitiva passerà da questa condizione. Il Milan non vuole e non può correre rischi, come titolato questa mattina anche dai colleghi di Tuttosport "In ginocchio da te. Boniface, test verità". Lo storico infortuni del nigeriano è da studiare, motivo per il quale il Diavolo sottoporrà il giocatore a delle visite mediche approfondite nelle prossime ore prima di passare alle consuete firme sui documenti.