Il Milan saluta la Supercoppa italiana. La Gazzetta in prima pagina: "Diavolo che Napoli"

Il Milan saluta la Supercoppa italiana. La Gazzetta in prima pagina: "Diavolo che Napoli"
Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Il Milan perde 2-0 contro il Napoli grazie alle reti di Rasmus Hojlund e David Neres, salutando così la Supercoppa italiana. In apertura di giornale, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Diavolo che Napoli. Conte in finale, al Milan resta il campionato".

E ancora: "Hojlund devastante, De Winter travolto: 2-0. Delusione ad Allegri: "Pensiamo ad andare in Chmpions". Il riferimento è alla gara horror dell'ex Genoa, che si è lasciato scappare il danese in marcatura sul 2-0. E Allegri intanto fissa ancora l'obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League.