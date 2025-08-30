Il Milan si riscatta a Lecce. Tuttosport: "Max ha iniziato il campionato"
Dopo l'avvio choc di campionato contro la Cremonese il Milan è riuscito a riscattarsi a Lecce vincendo una partita che dà morale ma soprattutto ossigeno in vista di una sosta che Max Allegri sfrutterà al meglio per lavorare sulla squadra. La cosa buona è che pochi giocatori partiranno per gli impegni con le rispettive Nazionali, e questo servirà tanto al tecnico per preparare e mentalizzare i suoi giocatori al ritorno in campo.
La vittoria di Lecce ha regalato al Milan i primi 3 punti della stagione, con Tuttosport che ha titolato "Max ha iniziato il campionato", e chissà che da dopo la sosta non possa cominciare ad ingranare con una squadra pronta ma soprattutto completa.
