Il QS sul Milan: "Thiaw in Premier. Ora ballottaggio Comuzzo-Leoni"
MilanNews.it
Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così sul Milan: "Thiaw in Premier. Ora ballottaggio Comuzzo-Leoni". Dopo aver definito il passaggio di Malick Thiaw al Newcastle, il Diavolo sta cercando ora un nuovo difensore centrale e i nomi più caldi sembrano essere quelli di Pietro Comuzzo della Fiorentina e di Giovanni Leoni del Parma.
Intanto ieri il Milan ha pareggiato 1-1 contro il Leeds in un'amichevole che si è giocata a Dublino. In gol Santiago Gimenez e buone sensazioni da Ardon Jashari che ha fatto il suo esordio in maglia rossonera. Oggi la squadra di Allegri scenderà di nuovo in campo, stavolta a Londra contro il Chelsea e c'è grande attesa per l'esordio nel Diavolo di Luka Modric.
