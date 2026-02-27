Il QS titola: "Inter e Milan, il futuro comincia oggi"

"Inter e Milan, il futuro comincia oggi": titola così stamattina il Quotidiano Sportivo che spiega che c'è ancora un finale di campionato ancora da giocare, ma sia nerazzurri e rossoneri stanno già iniziando a pianificare il mercato estivo in vista della prossima stagione. Il club interista ha la priorità di "svecchiare" la sua rosa, mentre il Diavolo dovrà rinforzarsi in tutti i reparti, in particolare in attacco dove dovrà arrivare finalmente un grande bomber.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 64 (26 partite giocate)

Milan 54 (26)

Napoli 50 (26)

Roma 50 (26)

Juventus 46 (26)

Como 45 (26)

Atalanta 45 (26)

Bologna 36 (26)

Sassuolo 35 (26)

Lazio 34 (26)

Udinese 32 (26)

Parma 32 (26)

Cagliari 29 (26)

Torino 27 (25)

Genoa 27 (26)

Cremonese 24 (26)

Fiorentina 24 (26)

Lecce 24 (26)

Pisa 15 (26)

Verona 15 (26)