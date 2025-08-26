Il QS titola: "Milan e Juve unite e divise da Vlahovic"
Si poteva pensare, vista la situazione, che a sei giorni dalla chiusura del mercato la situazione Dusan Vlahovic sarebbe stata risolta. Non solo, invece, non c'è ancora una soluzione al rompicapo ma addirittura è lo stesso giocatore che con il suo gol contro il Parma ha complicato ulteriormente le cose. Fra meno di un anno scade il contratto e ancora non c'è una via d'uscita dalla Juventus per il centravanti serbo che oggi è molto più vicino a rimanere, specialmente adesso che il Milan si è mosso con decisione su Harder.
Il QS questa mattina commenta la situazione di Vlahovic, ponendo Milan e Juventus sullo stesso piano, usando come trait d'union proprio il centravanti serbo. Scrive il quotidiano quest'oggi: "Milan e Juventus unite e divise da Vlahovic". Nel sottotitolo si prova a spiegare cosa si intende con questa espressione: "Allegri lo vuole, ma il Diavolo ha trovato l'accordo con Harder. Tudor terrebbe Dusan, il club bianconero no". In altre parole, i due mister sorridono a Vlahovic, i due club non lo vogliono. Una situazione che andrà risolta in qualche modo.
