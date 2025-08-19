Il QS titola: "Milan-Napoli, doppia sfida per Hojlund e Vlahovic"
Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Milan-Napoli, doppia sfida per Hojlund e Vlahovic". Oltre al Diavolo, ora anche il club partenopeo è alla ricerca di un nuovo attaccante sul mercato dopo il grave infortunio muscolare di Romelu Lukaku che dovrà restare fuori per diverso tempo a causa di una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra.
E così i due club sono pronti a sfidarsi sul mercato visto che hanno gli stessi obiettivi: entrambi, per esempio, hanno messo gl occhi su Rasmus Hojlund, centravanti danese in uscita dal Manchester United, così come sia Milan che Napoli sono alla finestra per capire come si evolverà la situazione tra la Juventus e Dusan Vlahovic.
