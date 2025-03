IZ Back. Tuttosport: "Metti un Ibra in più accanto alla squadra"

Dopo tre settimane di convalescenza Zlatan Ibrahimovic è tornato in quel di Milanello per stare vicino a giocatori e staff all'anti vigilia di una delicatissima sfida di campionato come quella di domani contro il Napoli. Il Milan ha bisogno del suo Senior Advisor per questo finale di stagione, ma soprattutto della sua grinta e della sua abilità nel gestire lo spogliatoio, che potremmo dire quest'anno essere un po' mancata.

Ma chissà che quest'influenza non abbia rigenerato lo svedese, presentatosi addirittura con un nuovo look. In merito al suo ritorno a Milanello, Tuttosport ha questa mattina titolato "Metti un Ibra in più accanto alla squadra", indicando essere comunque importante la figura del Senior Advisor per giocatori ed ambiente, nonostante le cose non siano decisamente andate secondo le aspettative in questa stagione.