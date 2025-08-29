Jashari out due mesi, conseguenze sul mercato. Gazzetta: "Il Milan blocca Musah"

Bruttissime notizie per Allegri e il Milan ieri mattina durante l'allenamento di rifinitura in vista della partita di questa sera contro il Lecce: il centrocampista, nuovo arrivo rossonero in questa estate dopo una lunga trattativa, Ardon Jashari si è fratturato il perone destro dopo uno scontro con Santiago Gimenez. Per fortuna del club e del giocatore si tratta di una frattura composta che si potrà arginare con un trattamento conservativo, cioè senza operazione. Saranno comunque almeno due mesi di stop per lo svizzero.

Conseguenze non solo sulle scelte tattiche di Allegri ma anche sul calciomercato rossonero. In particolare l'infortunio di Jashari rischia di bloccare una trattativa in uscita. Scrive infatti la Gazzetta dello Sport questa mattina: "Guaio Jashari. Perone rotto, out due mesi. E il Milan blocca Musah". Il centrocampista americano era a un passo dall'Atalanta: ora sarà necessario capire come muoversi. Nel sottotitolo si legge: "Scontro con Gimenez. Lo svizzero ko in allenamento. E continua la caccia a Rabiot"