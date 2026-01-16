L'apertura della Gazzetta: "Il Diavolo c'è. Il Milan risponde all'Inter e torna a -3"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Il Diavolo c'è. Il Milan risponde all'Inter e torna a -3". I rossoneri di Max Allegri hanno espugnato ieri sera il campo del Como che ha perso per la prima volta in casa in questo campionato. Con questo successo (19° risultato utile di fila in A), la formazione milanista si riavvicina alla vetta della classifica che ora è a solo tre lunghezze di distanza.
Dopo un pessimo primo tempo in cui ha sofferto parecchio ed è andato sotto con un gol di Kempf, il Milan reagisce nella ripresa, ma deve ringraziare Mike Maignan che ha tenuto in vita il Diavolo con le sue parate. Poi è salito in cattedra Adrien Rabiot che prima ha conquistato il rigore trasformato da Christopher Nkunku nel finale del primo tempo e poi ha segnato una doppietta che ha regalato ai rossoneri tre punti d'oro per la classifica.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan