L'apertura della Gazzetta: "Il Diavolo c'è. Il Milan risponde all'Inter e torna a -3"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Il Diavolo c'è. Il Milan risponde all'Inter e torna a -3". I rossoneri di Max Allegri hanno espugnato ieri sera il campo del Como che ha perso per la prima volta in casa in questo campionato. Con questo successo (19° risultato utile di fila in A), la formazione milanista si riavvicina alla vetta della classifica che ora è a solo tre lunghezze di distanza.

Dopo un pessimo primo tempo in cui ha sofferto parecchio ed è andato sotto con un gol di Kempf, il Milan reagisce nella ripresa, ma deve ringraziare Mike Maignan che ha tenuto in vita il Diavolo con le sue parate. Poi è salito in cattedra Adrien Rabiot che prima ha conquistato il rigore trasformato da Christopher Nkunku nel finale del primo tempo e poi ha segnato una doppietta che ha regalato ai rossoneri tre punti d'oro per la classifica.