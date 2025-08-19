L'apertura della Gazzetta: "Lukaku cambia tutto. Sfida Napoli-Milan per Hojlund"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Lukaku cambia tutto. Sfida Napoli-Milan per Hojlund". E' piuttosto grave l'infortunio di Romelu Lukaku che ha riportato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra e sarà costretto ai box per diverso tempo. E così il Napoli è costretto a tornare sul mercato per prendere un nuovo centravanti.

Il club azzurro ha avviato subito i contatti per Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United che è nel mirino anche del Milan, pure lui alla ricerca di un nuovo rinforzo offensivo in queste ultime due settimane di mercato estivo. Vista la concorrenza del Napoli, i rossoneri tengono aperte anche altre piste alternative, tra cui anche quella che porta a Dusan Vlahovic della Juventus.

