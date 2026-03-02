L'apertura della Gazzetta: "Straderby. Il Milan torna -10 e accende la sfida di domenica"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Straderby. Il Milan torna -10 e accende la sfida di domenica". I rossoneri hanno battuto ieri 2-0 la Cremonese in trasferta grazie alle reti nel finale di Pavlovic e Leao. E' una vittoria importante non solo per la classifica, ma anche per il morale perchè permette al Diavolo da una parte di dimenticare subito la sconfitta di una settimana fa contro il Parma e dall'altra di arrivare al derby di domenica con la testa giusta.

Ad accendere la gara contro l'Inter ci ha pensato Rafael Leao nel post-partita di ieri: "Contro l’Inter sarà un’altra partita, non dico decisiva. Ma il derby è sempre una partita personale per tutti noi. Arriviamo lì con tutto il rispetto dell’Inter, che è una grande squadra, ma con la voglia di fare risultato. Dovremo prepararla molto bene, il mister conosce questa partita. E secondo me ci arriviamo pronti. Cos'è per me il Derby? È una partita molto bella da giocare. Questa settimana che inizia si sente, anche fuori Milano. A tutti piace giocare queste partite. Ai miei compagni chiedo di dare il massimo e di prenderla “sul personale”, perché è una partita da vita o morte” le parole del portoghese a DAZN.