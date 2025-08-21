L'apertura della Gazzetta su Boniface: "Milan, il 9 di riserva"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan, il 9 di riserva". Dopo il no di Rasmus Hojlund, che non accetta di trasferirsi in prestito con diritto di riscatto in quanto vuole garanzie sul suo futuro, i rossoneri hanno virato con decisione su Victor Boniface e sono pronti a chiudere questo affare già nelle prossime ore.
Nella giornata di ieri Milan e Bayer Leverkusen hanno trovato un accordo totale per un prestito con diritto di riscatto fissato a poco meno di 30 milioni di euro. Oggi è invece in programma un incontro con gli agenti di Bonifice per trovare l'intesa definitiva anche con loro e arrivare alla fumata bianca. Nelle prossime ore Max Allegri potrebbe quindi finalmente avere il suo nuovo numero 9.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan