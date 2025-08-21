L'apertura della Gazzetta su Boniface: "Milan, il 9 di riserva"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan, il 9 di riserva". Dopo il no di Rasmus Hojlund, che non accetta di trasferirsi in prestito con diritto di riscatto in quanto vuole garanzie sul suo futuro, i rossoneri hanno virato con decisione su Victor Boniface e sono pronti a chiudere questo affare già nelle prossime ore.

Nella giornata di ieri Milan e Bayer Leverkusen hanno trovato un accordo totale per un prestito con diritto di riscatto fissato a poco meno di 30 milioni di euro. Oggi è invece in programma un incontro con gli agenti di Bonifice per trovare l'intesa definitiva anche con loro e arrivare alla fumata bianca. Nelle prossime ore Max Allegri potrebbe quindi finalmente avere il suo nuovo numero 9.

