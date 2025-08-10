L'apertura della Gazzetta sulla rivoluzione del Milan: "Botti d'allegria"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sulla rivoluzione del Milan: "Botti d'allegria". Saranno giorni caldissimi sul mercato per il club rossonero che nelle ultime ore ha definito la cessione di Malick Thiaw al Newcastle. Con la partenza del tedesco, il Diavolo dovrà ora prendere un nuovo difensore centrale. Continua intanto la ricerca anche del nuovo centravanti, con Rasmus Hojlund che è sempre in pole. E un assist è arrivato dal Mannchester United che lo ha di fatto scaricato. Ora tocca al Milan convincere il giocatore a trasferirsi a Milanello.

Per quanto riguarda il campo, ieri la squadra di Max Allegri ha pareggiato 1-1 a Dublino in amichevole contro il Leeds. Per il tecnico livornese sono arrivati diversi segnali positivi, in particolare da Santiago Gimenez, autore dell'unico gol milanista, e da Ardon Jashari, il quale ha fatto il suo esordio in maglia rossonera facendo vedere tante belle cose. "Jashari? Mi sono meravigliato per come ha fatto perché ha lavorato poco con la palla e si è allenato quasi sempre da solo" le parole di Allegri nel post-partita sul centrocampista svizzero.

