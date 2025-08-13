L'inchiesta frena lo stadio, la Gazzetta: "Nuovo San Siro, solo una favola"

Ennesimo capitolo della saga nuovo San Siro, una telenovela che farebbe impallidire le trattative di mercato più lunghe e bloccate di questi giorni. L'inchiesta sui cantieri che ha travolto il Comune di Milano, coinvolgendo in prima persona il sindaco Giuseppe Sala, ha frenato ulteriormente i lavori e le consultazioni per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio voluto da Milan e Inter. Si attendeva entro settembre l'approvazione da parte della Giunta e del Consiglio e invece il caos sull'urbanistica rimanda tutto a settembre, allungando i tempi e mettendo nuovamente tutto a rischio.

La Gazzetta dello Sport oggi commenta la situazione e titola così: "Nuovo San Siro, solo una favola. Tutti prigionieri del caos giudiziario e settembre e vicino". Nel sottotitolo viene aggiunto qualche elemento in più, decisivo: "L'inchiesta sull'urbanistica ha bloccato l'iter e a novembre scatterà il vincolo sul secondo anello. Dopo sei anni torna di nuovo tutto in discussione". Di nuovo, verrebbe da aggiungere. Ora la corsa contro il tempo si fa sulla data del 10 novembre, giorno in cui scatterà il vincolo sul secondo anello che non permetterebbe la demolizione dell'impianto.