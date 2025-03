La corsa per il quarto posto è ristretta a Bologna e Juve? La Gazzetta: "Il Milan ha il diritto-dovere di provarci"

A 60 giorni dalla fine della Serie A Enilive, considerando anche le condizioni nelle quali riversa la classifica, La Gazzetta dello Sport si è posta 5 domande, una che riguarda direttamente anche il Milan. La rosea si è infatti posta il seguente quesito: "La corsa per il quarto posto è ristretta a Bologna e Juve?". In parole povere: no.

Di seguito quanto si può leggere sulle colonne del noto quotidiano sportivo: "No, Lazio, Fiorentina, Roma e Milan hanno il diritto-dovere di provarci. Si, anche il Milan, dal basso del suo deprimente nono posto. La squadra di Sergio Conceiçao viene dipinta più brutta di quel che è, sta sei gradini sotto il Bologna e sei punti a nove giornate dalla conclusione non sono un margine irrecuperabile. Certo, servirebbe un'impresa domenica a Napoli. La Lazio è in difficoltà, la Fiorentina in ripresa, la Roma in risalita. Sono le fotografie del momento, ma i momenti cambiano. Chi mancherà la Champions si consolerà con l'Europa League o con la Conference. Non tutti, e dipenderà anche da chi vincerà la Coppa Italia".