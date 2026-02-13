La Gazzetta in apertura: "Il Milan all'assalto con Nkunku prova a spaventare Chivu"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Il Milan all'assalto con Nkunku prova a spaventare Chivu". Stasera i rossoneri saranno impegnati sul campo del Pisa e Max Allegri, che vuole mettere pressione all'Inter che domani sera sarà impegnata nel big-match contro la Juventus, confermerà in attacco la stessa coppia che ha iniziato l'ultimo match giocato dieci giorni fa contro il Bologna, cioè quella composta da Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku.
Sulla crescita del francese, il tecnico livornese ha dichiarato ieri in conferenza stampa: "È una questione di ambientamento, lui è un ragazzo sensibile. Gli ho fatto la battuta: se ridi di più le cose vanno meglio. Fortunatamente stanno andando bene, ma ha una tecnica straordinaria. Recuperare tutti è fondamentale per il finale di stagione. Sono molto contento per il gol di Loftus, Fofana è tornato con una bella prestazione. È importante l'affidabilità di tutti i giocatori in questo momento, sia chi parte titolare e sia chi subentra".
