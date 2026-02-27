La Gazzetta in apertura: "Il pressing del Milan per avere il sì di Modric"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Il pressing del Milan per avere il sì di Modric". La scorsa estate, Luka Modric ha firmato un contratto annuale, ma ha la possibilità, se lo vorrà, di rinnovare per un'altra stagione. In casa rossonera, tutti sanno quanto sia stato importante il suo arrivo per la rinascita milanista e per questo società, allenatore e compagni di squadra sono tutti in pressing sul croato per convincerlo a restare.

Le sensazioni sono positive perchè Modric sta benissimo al Milan e la prospettiva di giocare la Champions League con la maglia del Diavolo lo intriga parecchio, ma il croato prenderà una decisione solo al termine di questa stagione dopo aver fatto le sue valutazioni. In particolare l'ex Real Madrid vuole capire se potrà essere ancora utile alla causa rossonera.