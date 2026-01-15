La Gazzetta in apertura: "Milan d'assalto. Leao con Nkunku per restare vicino alla vetta"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan d'assalto. Leao con Nkunku per restare vicino alla vetta". Dopo il successo di ieri dell'Inter contro il Lecce, stasera il Milan deve vincere a tutti i costi il recupero della 16^ giornata di campionato contro il Como per riavvicinarsi ai nerazzurri che per ora si sono portati a +6 sui rossoneri. Per farlo, Max Allegri si affiderà in attacco alla coppia composta da Rafael Leao e Christopher Nkunku. In panchina ci saranno Christian Pulisic e anche Niclas Fullkrug che ha recuperato a sorpresa dal problema al piede rimediato domenica a Firenze.

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: giovedì 15 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it