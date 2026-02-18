La Gazzetta in apertura: "Rincorsa Milan. Si gioca il sogno scudetto"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Rincorsa Milan. Si gioca il sogno scudetto". Stasera a San Siro contro il Como, nel recupero della 24^ giornata, il Diavolo deve vincere per tornare a -5 dall'Inter e tenere vivo il sogno scudetto. Max Allegri, che dovrà fare a meno dello squalificato Rabiot, non vuole che le polemiche degli ultimi giorni dopo i noti fatti di Inter-Juventus distraggano la sua squadra:
"Hanno già parlato in tanti. Noi bisogna rimanere concentrati sul nostro obiettivo, senza disperdere energie mentali e nervose su quello che è successo. Bisogna essere bravi a gestire all'interno della partita gli imprevisti. Queste cose nel calcio ci sono sempre state, ci sono e ci saranno. Le persone di competenze stanno lavorando per migliorare le cose del VAR oggettive. Poi le cose soggettive sono opinabili, quelle oggettive no. La cosa importante per noi sono i punti domani, bisognerà fare un altro passettino in avanti".
