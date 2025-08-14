La Gazzetta in apertura sul Milan: "Hojlund verso il sì"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre così stamattina in prima pagina sul Milan: "Hojlund verso il sì". Rasmus Hojluns, primo obiettivo del Diavolo per l'attacco, sta capendo sempre di più che non c'è più spazio per lui al Manchester United e quindi ha aperto al trasferimento in rossonero. Un ruolo importante nella trattativa con l'ex Atalanta lo potrebbe avere Max Allegri, il quale potrebbe avere nei prossimi giorni un contatto diretto con il giocatore per spiegargli come intende utilizzarlo e che a Milanello avrebbe quella fiducia che a Manchester non sente più.

Va avanti intanto la trattativa tra i due club che devono ancora trovare la quadra sulle cifre del prestito con diritto di riscatto di Hojlund: il Milan non vorrebbe superare i 40 milioni di euro totali, mentre lo United punta a 6 milioni di prestito e oltre 40 milioni di riscatto. Dunque, tra le due società c'è una distanza di circa 10 milioni di euro sulla valutazione del centravanti danese.

