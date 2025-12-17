La Gazzetta in apertura: "Supercoppa da fenomeni. McTominay e Pulisic già carichi: ci pensiamo noi"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Supercoppa da fenomeni. McTominay e Pulisic già carichi: ci pensiamo noi". Domani Napoli e Milan si affronteranno nella prima semifinale di Supercoppa Italiana a Riad. A guidare le due squadra saranno ancora una volta Scott McTominay e Christian Pulisic. L'americano è stato già decisivo nella Supercoppa della scorsa stagione con un gol nella semifinale contro la Juventus e uno nella finale contro l'Inter.
SUPERCOPPA ITALIANA: IL PROGRAMMA
Questo il programma della Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:
SEMIFINALI
Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane
Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane
FINALE
vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane
