La Gazzetta in apertura: "Supercoppa da fenomeni. McTominay e Pulisic già carichi: ci pensiamo noi"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Supercoppa da fenomeni. McTominay e Pulisic già carichi: ci pensiamo noi". Domani Napoli e Milan si affronteranno nella prima semifinale di Supercoppa Italiana a Riad. A guidare le due squadra saranno ancora una volta Scott McTominay e Christian Pulisic. L'americano è stato già decisivo nella Supercoppa della scorsa stagione con un gol nella semifinale contro la Juventus e uno nella finale contro l'Inter.

SUPERCOPPA ITALIANA: IL PROGRAMMA

Questo il programma della Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:

SEMIFINALI

Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

FINALE

vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane