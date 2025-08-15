La Gazzetta in prima pagina: “Hojlund e Kolo per la prima: Milan e Juve sprint per gli uomini gol”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: “Hojlund e Kolo per la prima: Milan e Juve sprint per gli uomini gol”. Sia i rossoneri che i bianconeri si trovano in una fase cruciale del calciomercato ed il focus attuale è sulla prima punta.

A Torino sono tornati forte su Kolo Muani del PSG, mentre a Casa Milan si sta puntando con fermezza su Rasmus Hojlund: il danese sta abbandonando le ultime rimostranze sul lasciare il Manchester United e apre ad un passaggio in rossonero: i due club trattano sulle cifre dell'operazione.