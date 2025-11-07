La Gazzetta in prima pagina: "Milan, Pulisic accelera. Fa le prove per il derby"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan, Pulisic accelera. Fa le prove per il derby". Dopo tre settimane ai box a causa del problema muscolare rimediato in nazionale durante l'amichevole tra gli Stati Uniti e l'Australia di metà ottobre, Christian Pulisic è tornato ad allenarsi in gruppo da qualche giorno e domani sera sarà in panchina nella gara di campionato in casa del Parma.

L'attaccante americano, che giocherà sicuramente uno spezzone di partita per iniziare a riprendere il ritmo partita, non è stato convocato dal ct Pochettino per le due amichevoli in programma il 15 e il 19 novembre contro Paraguay e Uruguay e così avrà la possibilità di restare a Milanello a lavorare per essere al top alla ripresa quando è in programma il derby di Milano (23 novembre).

