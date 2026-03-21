La Gazzetta in prima pagina: "Milan-Toro, Leao è fuori"
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Dopo la pesante sconfitta esterna sul campo della Lazio, questo pomeriggio il Milan tornerà in campo per sfidare il Torino di Roberto D'Aversa. L'obiettivo è vincere per provare ad avvicinarsi all'Inter, ora a +8 in classifica proprio sui rossoneri.
Come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in prima pagina, mancherà Rafa Leao: "Milan-Toro, Leao è fuori". Il portoghese poteva rifarsi dopo il caos all'Olimpico, ma non sarà convocato per un problema fisico. Fullkrug favorito per un posto dal 1'.
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