La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "Loftus, che botta!"

La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "Loftus, che botta!"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Giorni complicati per il Milan, che dopo la sconfitta interna contro il Parma si è trovato a -10 lunghezze di distanza dall'Inter. Un'altra brutta notizia arriva da Ruben Loftus-Cheek, operato dopo il brutto scontro con Corvi. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola: "Loftus, che botta!"

Il centrocampista rossonero ha infatti postato sul suo profilo Instagram un prima e un dopo delle sue condizioni. Volto gonfio, qualche dente che manca e tantissima paura. Adesso per lui è previsto un importante recupero, prima di poter tornare in campo.