La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "Rabiot indiavolato"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Rabiot indiavolato". Il centrocampista francese, ai box dalla scorsa sosta per le nazionali per un problema muscolare al soleo, sta lavorando duramente a Milanello per tornare al top della forma in vista del derby contro l'Inter in programma domenica 23 novembre. Il suo recupero è fondamentale per la squadra di Max Allegri che con lui in campo ha una media punti da scudetto (2,6 punti a partita).

Di Rabiot e della sua importanza per il Milan ha parlato anche un grande ex centrocampista rossonero come Massimo Ambrosini: "Premessa: per me Ricci da mezzala ha fatto bene. Però Rabiot è Rabiot e per certi versi è insostituibile in questo Milan. La sua assenza si è fatta sentire per forza. Cosa ha di speciale il francese? Lo spessore internazionale, l’esperienza, la capacità di leggere i momenti della partita. E ovviamente la gamba: Rabiot è in grado di coprire il campo come pochi centrocampisti in Italia".

