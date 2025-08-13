La Gazzetta scrive: "In arrivo anche lo svizzero Athekame"

Ieri è stata la giornata di Koni De Winter, arrivato in città per le visite mediche alla Madonnina e poi andato a Casa Milan per firmare il suo contratto, in attesa dell'ufficialità che si attende in queste ore. Oggi il belga si allenerà già a Milanello con la squadra e ritroverà Massimiliano Allegri che già aveva incrociato in una preseason ai tempi della Juventus. Domani o dopo, invece, potrebbe essere la giornata di Zachary Athekame, il terzino svizzero dello Young Boys su cui Tare sta lavorando oramai da diversi giorni.

La Gazzetta dello Sport scrive così questa mattina sul laterale rossocrociato: "In arrivo anche lo svizzero Athekame". Al momento il Milan deve ancora ratificare l'offerta da 10 milioni più il 10% sulla rivendita. Lo Young Boys è un osso duro, specialmente nella fase di stesura dei contratti in cui sta cercando di inserire bonus o alzare la clausola sulla rivendita. In ogni caso la strada è segnata, anche perché il giocatore ha espresso limpidamente la sua volontà, dunque oggi o domani si può chiudere.