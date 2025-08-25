La Juventus ritrova Vlahovic. La Gazzetta: "E adesso può restare"

Buona la prima per la Juventus di Igor Tudor, che vince e convince contro il Parma nel segno di Jonathan David e Dusan Vlahovic. Si, uno dei profili più chiacchierati dell'estate di calciomercato ha segnato all'esordio in Serie A trasformando i fischi di qualche settimana fa in applausi.

E scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che "Adesso Vlahovic può restare alla Juventus", scenario fino a qualche settimana fa impensabile ma che avrebbe preso sempre più quota dopo le dichiarazioni nel post partita di Igor Tudor, che ha lasciato questa patata bollente in mano alla società dicendo: "Kolo o Dusan? Sceglie il club".