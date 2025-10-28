La nona sinfonia di Modric. Il CorSport: "L'insostituibile del Milan"

A 40 anni Luka Modric sta ancora una volta dimostrando di essere un campione senza tempo. Nessuno si sarebbe mai immaginato un rendimento del genere da parte del centrocampista croato, che invece in silenzio si è preso le redini del centrocampo del Milan, non che ci fosse qualche dubbio in merito.

In merito al rendimento del Pallone d'Oro 2018 Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "L'insostituibile del Milan", perché anche questa sera contro l'Atalanta sarà titolare in mezzo al campo, facendo nove su nove in questo inizio di stagione.