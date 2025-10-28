La nona sinfonia di Modric. Il CorSport: "L'insostituibile del Milan"
MilanNews.it
A 40 anni Luka Modric sta ancora una volta dimostrando di essere un campione senza tempo. Nessuno si sarebbe mai immaginato un rendimento del genere da parte del centrocampista croato, che invece in silenzio si è preso le redini del centrocampo del Milan, non che ci fosse qualche dubbio in merito.
In merito al rendimento del Pallone d'Oro 2018 Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "L'insostituibile del Milan", perché anche questa sera contro l'Atalanta sarà titolare in mezzo al campo, facendo nove su nove in questo inizio di stagione.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Milan, a gennaio rinforzi sul mercato. Riscossa: settimana cruciale. Quante polemichedi Antonio Vitiello
Le più lette
Primo Piano
Cardinale: "Non tengo i soldi per me, li reinvesto nel club. Voglio innovare: Premier la vera concorrenza"
Pietro MazzaraMilan-Como a Perth: siamo al 50 e 50. Gimenez e la sindrome di Crespo. Parliamo del fallo su Gabbia o no?
MN - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Pulisic. Recupero stimato in 3 settimane
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com