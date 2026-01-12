La partita di Firenze. Tuttosport: "Il Milan si salva ancora. Per i viola altro rimpianto"

Fiorentina-Milan, per dinamiche e risultato finale, è stata la partita gemella di Milan-Genoa, dove la formazione di Massimiliano Allegri è riuscita a riacciuffare quasi all'ultimo secondo gli avversari rischiando anche di perderla per via di una disattenzione difensiva (sempre di Bartesaghi) anche piuttosto grave.

Alla fine tutto è andato per il meglio, ma non sempre gli astri sorrideranno al Milan. Ed è un peccato, anche perché nel primo tempo il Diavolo aveva mandato dei chiari segnali di forza, considerando le tante occasioni avute. Alla fine le cose non sono andate secondo le aspettative, con Tuttosport che parlando della partita di Firenze ha titolato "Il Milan si salva ancora. Per i viola altro rimpianto".