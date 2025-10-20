La rimonta di San Siro. Il CorSport: "Leao on fire, Pioli ultimo"

La rimonta di San Siro. Il CorSport: "Leao on fire, Pioli ultimo"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:50Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Rafael Leao si è preso il Milan sulle spalle ed è diventato "On Fire", quello che per 5 stagioni è stato invece l'allenatore che sedeva sulla panchina avversaria, Stefano Pioli. Forse il destino ha voluto così: l'ultima doppietta di Rafa in campionato è stata proprio con l'emiliano in panchina, così come l'ultimo gol a San Siro risalente ad addirittura 513 giorni fa. 

Una vittoria fondamentale, che fa felice il Milan e condanna inevitabilmente la Fiorentina ad una situazione di classifica anomala per una squadra come la Viola. In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Leao on fire, Pioli ultimo".