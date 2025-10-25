Le pagelle de La Gazzetta: Modric il migliore, De Winter e Gimenez bocciati
Il Pisa ferma il Milan a San Siro, che perde così l'opportunità di allungare sulle inseguitrici in classifica. Per i colleghi de La Gazzetta dello Sport il migliore in campo è stato il solito Luka Modric (voto 7) che "Vale da solo il prezzo del biglietto. Verticalizza come pochi e aggiunge un grande lavoro in fase di riconquista della sfera. Uno spettacolo".
Convincenti, nonostante il pareggio, anche le prestazioni di Rafael Leao (voto 6,5), autore del gol del momentaneo vantaggio rossonero, di Bartesaghi (voto 6,5) ed Alexis Saelemaekers (voto 6,5). Sufficienti, invece, quelle di Maignan (voto 6), Gabbia (voto 6), Pavlovic (voto 6), Fofana (voto 6) e del match equalizer Athekame (voto 6). Rimandati Ricci (voto 5,5) e Nkunku (voto 5), mentre sono stati totalmente bocciati Gimenez (voto 4,5) e De Winter (voto 4), il peggiore in campo.
