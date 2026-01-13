Le ultime in vista del Como. Il CorSport: "Pavlovic da valutare. Modric c'è"
Considerando la vittoria della Juventus che accorcia ulteriormente la classifica, anche in ottica quarto posto, la partita di giovedì sera a Como è per certi versi decisiva per il Milan di Massimiliano Allegri. Vincere è l'unica opzione che si vuole continuare ad alimentare il sogno scudetto, tenendo allo stesso tempo a debita distanza le altre concorrenti per il quarto posto.
Per questo motivo al Sinigaglia Allegri punterà sul suo 11 titolare, il migliore in assoluto, che fino ad oggi ha permesso al Milan di essere lì ai piani alti. Qualche modifica, obbligata, ci potrebbe però essere, visto che "Pavlovic è da valutare" scrive questa mattina Il Corriere dello Sport per via della butta botta presa a Firenze che gli è costata 9 punti di sutura. Dopo il turno di riposo, invece, "Modric c'è".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan