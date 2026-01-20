Le ultime verso Roma. Il CorSport: "Saelemaekers è in dubbio. Torna Modric"

Le ultime verso Roma. Il CorSport: "Saelemaekers è in dubbio. Torna Modric"
Oggi alle 09:10
di Lorenzo De Angelis

Alla sfida dell'Olimpico mancano circa 5 giorni, con il Milan che comincerà a preparare l'importante partita contro la Roma da domani dopo che Allegri ha concesso due giorni liberi ai suoi giocatori. La speranza è che da questa brevissima vacanza Alexis Saelemaekers possa tornare rinato, o comunque meno acciaccato di come aveva lasciato San Siro domenica dopo il Lecce. 

In merito a questo Il Corriere dello Sport ha così titolato "Saelemaekers è in dubbio", aggiungendo anche che all'Olimpico, contro la Roma, "Torna Modric" dopo il meritato turno di riposo osservato proprio contro i salentini.  