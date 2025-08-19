Leao "blocca" Okafor: prima di dare l'ok alla cessione dello svizzero al Leeds il Milan vuole conoscere l’entità dell’infortunio del portoghese
Le condizioni di Rafael Leao, che domenica nel match dei 32esimi di Coppa Italia contro il Bari ha riportato un problema muscolare al polpaccio destro, influiscono anche sul mercato del Milan: Noah Okafor è infatti ad un passo dal trasferimento al Leeds per circa 15 milioni di euro, ma prima di dare il via alla partenza dello svizzero il club di via Aldo Rossi vuole vuole conoscere l’entità dell’infortunio dell'attaccante portoghese.
Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che oggi il numero 10 milanista si sottoporrà agli esami strumentali che diranno qualcosa in più del suo infortunio. La sensazione è che non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente grave, ma a Milanello non intendono correre rischi e quindi se emergerà un problema anche di lieve entità, Leao verrà risparmiato per la prima partita di campionato di sabato a San Siro contro la Cremonese.
