Leao da proteggere. La Gazzetta: "Rafa incerottato, vuole giocare. Ma il Milan è cauto"
MilanNews.it
Le condizioni di Rafael Leao rischiano di diventare un vero e proprio caso dalle parti di Milanello. Nel corso di queste settimane il numero 10 portoghese ha egregiamente superato tutti i test fisici possibili ed immaginabili in allenamento, ma il problema è che in partita non si sente ancora a suo agio per via di questo fastidio all'adduttore che non gli permette di essere al 100%.
Nonostante questo, comunque, a Como Leao vuole tornare protagonista, mentre i medici non vorrebbero forzare più di tanto la mano per evitare che un problema gestibile si trasformi in pubalgia. In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato: "Rafa incerottato, vuole giocare. Ma il Milan è cauto".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Il messaggio di Allegri al gruppo. Peccato non rinforzare questo Milan. Arbitri e calendario: sempre peggiodi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Allegri: "Modric mi ha detto che non gli era mai capitato che uno gli andasse dietro tutta la partita"
2 Criscitiello: "Quello di Milano non è mai rigore. E non deve esserlo mai. A favore di Milan, Inter, Juve, Sassuolo o Pisa"
3 Il messaggio di Allegri al gruppo. Peccato non rinforzare questo Milan. Arbitri e calendario: sempre peggio
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Due pesi due misure, step on foot di Mkhitaryan e Fullkrug: uno è rigore l’altro no. Quando ci sarà uniformità?
Pietro MazzaraFirenze fa scoprire paure e differenze. Cambiare modulo si può. Rinnovo Maignan: ecco cosa manca
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com