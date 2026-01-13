Leao da proteggere. La Gazzetta: "Rafa incerottato, vuole giocare. Ma il Milan è cauto"

di Lorenzo De Angelis

Le condizioni di Rafael Leao rischiano di diventare un vero e proprio caso dalle parti di Milanello. Nel corso di queste settimane il numero 10 portoghese ha egregiamente superato tutti i test fisici possibili ed immaginabili in allenamento, ma il problema è che in partita non si sente ancora a suo agio per via di questo fastidio all'adduttore che non gli permette di essere al 100%. 

Nonostante questo, comunque, a Como Leao vuole tornare protagonista, mentre i medici non vorrebbero forzare più di tanto la mano per evitare che un problema gestibile si trasformi in pubalgia. In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato: "Rafa incerottato, vuole giocare. Ma il Milan è cauto". 