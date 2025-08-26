Leao in dubbio per Lecce, Tuttosport: "Tra speranza e cautela"

Rafael Leao ha segnato il primo gol della stagione del Milan, un colpo di testa da centravanti vero contro il Bari nel primo impegno ufficiale della stagione rossonera. Praticamente un minuto dopo ha dovuto abbandonare il campo per un problema al polpaccio, per fortuna di lieve entità e che non ha comportato alcuna lesione ma che ha costretto lo staff medico del Diavolo ad andarci con i piedi di piombo per evitare di causare conseguenze peggiori e durature nel tempo.

Per questo motivo Leao ha saltato la Cremonese e sempre per questa ragione il portoghese potrebbe saltare anche la trasferta di Lecce. Questa mattina Tuttosport scrive così in merito allo stato di salute del numero 10: "Leao tra speranza e cautela. Il portoghese sta meglio, ma potrebbe saltare Lecce e tornare dopo la sosta". Viene poi specificato quanto detto: "Lo staff medico rossonero non vuole correre rischi di ricadute". Al momento c'è ancora una piccola speranza di portarlo in panchina. Una successiva incognita, poi, sarà capire se durante la sosta risponderà alla convocazione portoghese o rimarrà a Milanello.