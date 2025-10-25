Leao segna subito ma non basta. Il CorSera: "Il jolly Atehkame salva il Milan dal k.o."

di Lorenzo De Angelis

Dopo 10 minuti quella contro il Pisa sembrava potesse essere la più classica delle partite che il Milan poteva portare a casa grazie alla gestione e qualche guizzo del campionato, considerata la rete del vantaggio di Leao segnata in apertura. Nella ripresa, però, tutto è cambiato nel Diavolo, dall'atteggiamento alla convinzione, cosa che l'avversario ha fiutato e sfruttato, riuscendo addirittura ad andare in vantaggio. 

Sul più bello, però, scrive questa mattina Il Corriere della Sera che "Il jolly Atehkame salva il Milan dal k.o.", sconfitta che sarebbe potuta pesare e non poco sul morale di questa squadra, che già al termine di questo weekend rischia di perdere la vetta della classifica. 