Leao stende la Fiorentina, Allegri è primo. La Gazzetta: "Solo Milan"

vedi letture

Non era per niente scontato riuscite a trovare la vittoria, soprattutto se si considera il modo in cui il Milan arrivata a questa sfida. Eppure Massimiliano Allegri non ha voluto creare alibi alla squadra, dicendo in conferenza stampa che se avesse seguito le più classiche delle linee guida, avrebbe portato a casa una grande prestazione. E così è stato, perché grazie ad un Leao indemoniato il Milan ha portato a casa i 3 punti togliendosi la soddisfazione di balzare in testa alla classifica, in solitaria.

E il portoghese, indubbiamente, è l'uomo copertina per La Gazzetta dello Sport, che questa mattina in primo piano ha titolato "Solo Milan", perché è giusto ricordarlo e precisarlo: la formazione di Max Allegri è la nuova capolista della Serie A.