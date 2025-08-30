Loftus e Pulisic decidono la trasferta di Lecce. La Gazzetta: "Ecco il Milan"

Una vittoria che dà una boccata d'aria importante al Milan e che consente a dirigenza ed ambiente di vivere serenamente questo ultimo weekend di campionato prima della sosta per le Nazionali. Giocare a Lecce non è mai semplice, ancora di più se si arriva nelle condizioni della formazione rossonera, senza Rafael Leao e con una squadra ancora in piena costruzione nonostante manchi pochissimo alla fine del calciomercato.

L'importante era però portare a casa i tre punti, ed è stato fatto, grazie alle reti di Loftus-Cheek, che si è sbloccato dopo più di un anno, e Christian Pulisic, al quinto gol in 4 partite contro il Lecce. La vittoria del Milan allo stadio Via del Mare si è meritata la prima pagina di questa mattina de La Gazzetta dello Sport, con tanto di titolo "Ecco il Milan" e un Loftus-Cheek esultante dopo il gol.