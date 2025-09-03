Loftus rigenerato da Allegri, il CorSport: "La missione del gol"

Sin dalla sua primissima conferenza stampa come direttore sportivo del Milan, il dirigente albanese Igli Tare ha messo in chiaro le cose su Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Diavolo, identificato come il giocatore che avrebbe potuto raccogliere l'eredità pesante di Tijjani Reijnders in mezzo al campo. Più recentemente Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha parlato di come dal britannico e da Fofana (l'altra mezzala) si aspetti un totale di 15 gol circa.

Oggi il Corriere dello Sport si concentra proprio su questo tema, legato a Lofuts-Cheek che ha già trovato una rete in questo campionato e che dopo due mesi di cura Allegri ha anche ritrovato la Nazionale dopo sette anni di assenza. Il titolo del quotidiano mette in chiaro le cose: "Loftus, la missione del gol. Allegri gli ha chiesto più incisività". L'obiettivo dell'ex Chelsea è di tornare quantomeno ai livelli della sua prima annata in rossonero, in cui fu davvero determinante e decisivo anche in zona gol. Le basi messe in quest'estate sembrano già essere molto positive.