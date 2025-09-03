Nuovo San Siro in compartecipazione, il CorSera: "Dal Comune 36 milioni"

Riprese le discussioni sul progetto del nuovo San Siro in quel di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano che, accanto all'inchiesta sull'urbanistica che ha gettato un po' tutti nello scompiglio, si ritrova anche a gestire le fasi calde della cessione a Milan e Inter dell'area di San Siro che dovrà avvenire in tempo per evitare il vincolo storico sul secondo anello che dovrebbe scattare dal prossimo 10 novembre. In questi giorni si sta definendo la cifra totale dell'operazione e come verrà ripartita.

Oggi il Corriere della Sera - Milano parla di una compartecipazione tra squadre e Comune. Il costo stimato della cessione dell'intera area è di 197 milioni di euro e secondo quanto riportato la città potrebbe contribuire con una sua parte. Scrive il quotidiano: "San Siro, dal Comune 36 milioni". Nel sottotitolo poi viene scritto: "Ieri l'incontro con il Partito Democratico. Il prezzo per l'area è di 197 milioni ma Palazzo Marino comparteciperà a una serie di spese. In caso di rivendita i club verseranno il 50% della plusvalenza". In particolare i 36 milioni con cui il Comune potrebbe contribuire, andranno sulle bonifiche di aree verdi, sullo spostamento del tunnel Patroclo e sulla demolizione e rifunzionalizzazione dell'impianto. La delibera della giunta è prevista per l'11 settembre.