El Bebote dimentica il mercato, Tuttosport: "Gimenez riparte da zero"

Non si può dire che per Santiago Gimenez sia stata un'estate semplice. Il centravanti messicano, che ha vinto la Gold Cup con il Messico ma giocando poco, è rientrato a Milanello a inizio agosto, diverse settimane dopo rispetto al resto dei compagni di squadra, e lo ha fatto in un clima molto incerto con il club alla ricerca di una punta e che sembrava averlo scaricato. Non una situazione tanto lontana dalla realtà, dal momento che fino all'ultimo il Milan ha provato lo scambio con Dovbyk insieme alla Roma o comunque di farlo partire per fare spazio a un nuovo attaccante.

A imporsi è stato proprio Santiago Gimenez: il calciatore ha ascoltato varie proposte ma ha deciso di rimanere. Vuole affermarsi in rossonero e vuole farlo dopo che solo 8 mesi fa il Diavolo lo acquistava per oltre 30 milioni. Oggi, per questo, Tuttosport scrive: "Gimenez riparte da zero. Sfumata la cessione, ora deve convincere Allegri". Nel sottotitolo poi viene scritto: "Il messicano è chiamato ad alzare l'autostima e risalire le gerarchie. Altrimenti andrà via a gennaio".