Modric e Rabiot sanno vincere, la Gazzetta: "55 titoli in due per un super Milan"

Al netto dell'ingaggio di un tecnico esperto e navigato come Massimiliano Allegri, in questa sessione estiva di calciomercato che si è appena conclusa il Milan ha voluto intervenire con colpi di esperienza anche in mezzo al campo. Non sono stati comprati solo giovani ma anche calciatori nel picco della loro maturità calcistica oppure altri con un curriculum di tutto rispetto. È in quest'ultima categoria che si inseriscono Adrien Rabiot e soprattutto Luka Modric, uno dei giocatori più forti della storia.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport propone un pezzo su entrambi i calciatori, il croato e il francese, e su come la loro grande esperienza potrà aiutare il Milan. Scrive la rosea: "Noi sappiamo vincere. Modric e Rabiot, 55 titoli in due per un super Milan". Nel sottotitolo si legge: "Luka è arrivato con grande umiltà nonostante un palmares da fenomeno. E con Rabiot il Diavolo fa il pieno di successi contro il difetto di personalità". E poi ancora si legge: "La scorsa stagione erano mancati i leader: tra gli altri vincenti Allegri, Nkunku, Estupinan..."