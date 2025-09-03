Leao sfrutta la sosta per rientrare, il CorSport: "Al lavoro a Milanello"

Si è sentita eccome la mancanza di Rafael Leao in questo avvio di stagione del Milan. Il calciatore portoghese, nonostante tutto, è riuscito a mettere a segno il primo dell'anno, contro il Bari in Coppa Italia, ma è stato attimi prima di fermarsi per un problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori sia contro la Cremonese che contro il Lecce. Per fortuna gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni quindi ci si aspetta che al rientro dalla sosta, quando il Diavolo ospiterà il Bologna, il portoghese sarà a disposizione di Allegri regolarmente.

Oggi il Corriere dello Sport parla di Rafael Leao e titola così: "Leao al lavoro a Milanello". Ieri pomeriggio sono ripartiti gli allenamenti del Milan e il numero 10 era presso il centro sportivo per proseguire il suo lavoro di recupero. Con lui hanno assaporato per la prima volta il prato dello storico centro sportivo anche due tra gli ultimi acquisti, Cristopher Nkunku e David Odogu. In generale agli ordini di Massimiliano Allegri sono rimasti circa la metà: in 12 infatti sono stati convocati dalle rispettive Nazionali.